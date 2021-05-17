У випуску коротко і відверто про найважливіші теми понеділка, 17 травня:

Піде чи залишиться міністр охорони здоров’я Максим Степанов? Парламент готується розглянути питання про його відставку, а у Львові на підтримку міністра вийшли медики лікарні швидкої допомоги.

Мережі АЗС припинили продаж преміального пального. У такий спосіб протестують проти регулювання ціни урядом. Дізнаємося, як це позначилося на львівських водіях.

Оглянемо масові акції на вихідних у Львові. Петро Порошенко приїхав нагадати, що він існує, а декілька сотень Covid-дисидентів пройшли маршем через місто і спричинили затори.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».

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