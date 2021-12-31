У підсумковому випуску коротко і відверто про найважливіші новини 2021 року:

За рік ми пережили два суворі карантини і вакцинували від ковіду менше мільйона мешканців Львівщини, на свої марші виходили антивакцинатори, а їхнього лідера Остапа Стахіва посадили у СІЗО й психлікарню. Оглянемо вірусні підсумки року;

«Європейська солідарність» і «Слуга Народу», закляті вороги на національному рівні стали союзниками у Львівській обласні раді. А в міській раді Львова депутати голосували за інтереси забудовників, ділили бюджет і співали разом у хорі. Нагадаємо політичні підсумки 2021 року;

Памʼятник Моцарту встояв під шквалом критики, у Львові буде крематорій, а от електронний квиток вже десь після свят. Обговоримо також головні скандали і конфлікти року, що минає.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.

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