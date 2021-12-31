Андрій Садовий побажав львівʼянам мудрості й залученості до життя громади

31 грудня міський голова Львова Андрій Садовий традиційно записав новорічне відеозвернення до львівʼян. Відео опублікували на офіційних ресурсах Львівської міської ради.

Мер записав привітання у своєму кабінеті у Ратуші. Своє привітання він почав із аналізу року, що минає. Зокрема, згадав накопичення російських військ на кордоні з Україною та загрозу агресії зі сторони РФ. Крім цього, він відзначив розвиток медицини у Львові – боротьбу медичної системи з ковідом та прорив у трансплантації.

«Ми змогли провести дуже серйозну реформу. Ми утворили три об’єднання. Сьогодні львівські лікарі можуть оперувати в різних лікарнях без жодних перепон. Ми стали лідером в Україні з трансплантології та провели 56 операцій за останній час, а це є врятовані життя», – сказав у своєму зверненні Андрій Садовий.

Він також згадав про початок будівництва сміттєпереробного заводу польською компанією Control Process, нові зелені зони, які зʼявились у Львові, та плани на озеленення на наступний рік, реконструкцію міських вулиць, закупівлю громадського транспорту, запуск електронного квитка, досягнення львівʼян у освіті, відмову міста від хлорування води і утворення Львівської МТГ.

«Тільки лінивий у цьому році не говорив про реконструкцію вулиці Степана Бандери. Вона сьогодні вже є відкрита, хоча певні роботи будуть ще і у наступному році. Приємно сьогодні споглядати і вулицю Пекарську, Шімзерів, Богдана Хмельницького, яка стала набагато швидшою. Ще в роботі є вулиця Пилипа Орлика та Шевченка. Ці роботи будуть завершені вже у наступному році. Загалом, у наступному році буде багато нових реконструкцій наших доріг в різних районах Львова, в тому числі будемо починати вулицю Суботівську», – розповів міський голова.

Наостанок Андрій Садовий побажав львівʼянам мудрості й залученості до життя громади.