Українці перебували на борту контейнеровоза Epaminondas

Україна повернула чотирьох українських членів екіпажу грецького вантажного корабля Epaminondas, який у квітні 2026 року затримали в Ормузькій протоці бойовиками Корпусу вартових ісламської революції. Про це повідомив у середу, 24 червня, речник МЗС Георгій Тихий, передає «Радіо Свобода».

Він повідомив, що департамент консульської служби МЗС та посольство України в Греції оперативно встановили особи моряків, підтримували звʼязок з їхніми родичами та контактували з грецькою компанією-судновласником щодо захисту українців та повернення їх додому.

«Наразі ми раді повідомити, що ці зусилля завершилися позитивним результатом. Четверо наших громадян уже залишили територію Ірану. Зараз вони в безпеці зі своїми родинами. Стан їхнього здоров’я задовільний», – повідомив Георгій Тихий.

Дипломат подякував колегам з країн-партнерів, представникам судновласника Epaminondas та іншим причетним до повернення українських моряків.

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Зазначимо, на момент публікації корабель, на якому перебували українські моряки, досі стоїть в Ормузькій протоці.

Нагадаємо, 22 квітня КВІР заявив про захоплення двох суден в Ормузькій протоці. Іранські бойовики звинуватили кораблі у спробі таємно вийти із заблокованої через війну зі США протоки та перевели їх до територіальних вод Ірану. За даними Reuters, на одному з контейнеровозів, який йшов під прапором Ліберії, перебували європейці, зокрема, четверо українців.