Бішон фрізе – маленькі собаки з розумним виразом морди та привабливою зовнішністю. Purina розповідає про особливості породи, про які ви не знали.

Історія походження

Кілька століть тому ця порода була популярна у Франції та Іспанії. Бішона можна побачити на портретах королівських сімей в обох країнах. А собаки типу бішон були виведені на островах Середземномор’я, як вважається, ця порода з’явилася на Тенерифе. А мальтійський бішон є його близьким родичем. Вважається, що у XIV століття моряки перевезли їх до Європи з Тенерифе.

Зовнішність та характер

Найчастіше бішони бувають білого та кремового кольорів, але трапляються й варіації з абрикосовими та блідо-жовтими відтінками. Їхня шовковиста шерсть, що складається зі спірально сформованого волосся, вимагає серйозного догляду, проте линяння у них мінімальне. Дорослі самець та самка виростають до 23-28 сантиметрів та мають вагу приблизно 3-6 кілограмів.

Це жваві, щасливі собаки, які обожнюють сімейне життя. Вони люблять супроводжувати сім’ю всюди, проте їх можна навчити час від часу лишатися на самоті. Вони добре соціалізуються та почуваються добре в компанії інших собак та домашніх тварин.

Догляд та особливості породи

У період, коли їхня шерсть не линяє, її слід ретельно розчісувати гребінцем щодня. Також шерсть періодично треба підстригати, щоб вона не ставала надто довгою. Рекомендується користуватися послугами грумера кожні 5-6 тижнів.

Бішон фрізе можуть страждати на деякі спадкові захворювання очей та колінних чашечок, а також вони схильні до сльозотечі.