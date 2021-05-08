Влада Данії запровадила спеціальний сертифікат для населення, який підтверджує, що його власник чи власниця отримали негативний тест на коронавірус, або були вакциновані чи нещодавно одужали від коронавірусу. Про це повідомляє The Local.

За допомогою таких перепусток жителі країни можуть відвідувати такі місця, як перукарні, спортивні зали, музеї, кінотеатри чи ресторани.

Отримати документ зможуть ті, хто був вакцинований або має негативний результат тесту на коронавірус, останній варіант діє впродовж трьох днів. Влада вважає, що введення паспорта дозволить країні швидше повернутися до нормального ділового і культурного життя.

Документ доступний як у паперовому, так і в цифровому вигляді. Електронною перепусткою можна скористатися за допомогою додатку для смартфонів, який отримує доступ до особистих даних про здоров'я.

На сьогодні у Данії повністю вакциновано лише 12,7% жителів, тому документ значною мірою покладається на дані про тестування. У той же час, щодня у країні з 5,8-мільйонним населенням проводять до 500 тис. тестів на коронавірус.

За даними Worldometer, з початку пандемії у Данії зафіксовано 256482 випадки коронавірусу, з них – 2,4 тис. летальних, одужали 243,7 тис. осіб.

Як інформував ZAXID.NET, у Німеччині послабили карантин для вакцинованих і одужалих від коронавірусу. Привілеї для цих двох груп населення почнуть діяти з неділі, 9 травня.