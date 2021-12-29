Ялинка завтовшки в один атом і заввишки 14 см була вирізана з 10-метрового рулону графену

Дослідники Технічного університету Данії створили найтоншу у світі різдвяну ялинку з графену – матеріалу завтовшки в один атом. Про це з посиланням на сайт університету повідомляє «Укрінформ».

Як повідомляється, ялинка завтовшки в один атом і заввишки 14 см була вирізана з 10-метрового рулону графену, який виростили на мідній плівці. На підкладку графен потрапив з газоподібного стану за температури у понад тисячу градусів Цельсію.

У такий спосіб данські фізики прагнули продемонструвати можливість контролювати якість графенової плівки під час її перенесення з мідного шару, що досі заважало збільшити масштаб графенового електронного виробництва.

Також в науковці зазначають, що окрім рекордної товщини різдвяного дерева, їм вдалося продемонструвати роботу терагерцового випромінювання, з яким вдалося відстежувати якість графену під час відділення його з мідної плівки. Це має суттєво прискорити технологію виготовлення графенових плівок і наблизити графенову електроніку до масового виробництва.

Графен є напівпровідником, але без забороненої зони, заряди у ньому набувають максимальної рухливості з-посеред усіх інших відомих досі матеріалів. Він добре вміє протистояти деформаціям та зберігає прозорість, рекордну теплопровідність та найнижчу теплоємність.