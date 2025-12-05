Поприбирайте і перепросіть: що можна робити в День святого Миколая
До теми
6 грудня – день, коли українці відзначають День святого Миколая. Але це не лише час подарунків та радості, а й можливість виконати традиційні дії, які можуть привернути щастя у ваш дім. УНІАН розповідає, що варто зробити в День святого Миколая.
Що варто зробити в цей день?
Наші пращури в цей день варили каші та пиво, святили в церкві хліб та зерно, а також запрошували в гості родичів. А селяни кропили святою водою домашню худобу. Дівчата ворожили на суджених та долю. Але деякі традиційні дії можна виконати й зараз.
Приберіть дім заздалегідь.
6 грудня заборонена хатня робота, прибирання та прання. Тому 5 грудня заздалегідь підготуйтеся до свята та наведіть лад у домі. Заздалегідь помийте тарілки та винесіть сміття.
Попросіть вибачення.
Це свято вважається сімейним та добре підходить для примирення. І якщо ви в чомусь завинили перед близькими, то попросіть вибачення та пробачте людині, яка попросить вибачення у вас. Цей день варто провести з рідними або хоча б зателефонувати їм.
Приготуйте «миколайчики».
Головною стравою цього дня вважаються миколайчики – традиційні пряники з медом та прянощами. Вироби можна зробити у формі ялинки або Миколи Чудотворця, прикрасити глазур’ю та роздати дітям.
Зробіть добру справу.
Микола Чудотворець відомий своїми добрими справами, тому в цей день варто зробити хороший вчинок, допомогти знедоленим людям або зробити пожертву на благодійність. За прикметами, зроблене добро в цей день повернеться до людини в потрійному розмірі та не залишиться непоміченим Миколою.
Помоліться.
На саме свято читають молитви на Миколая Чудотворця. І ви можете помолитися як у храмі, так і вдома – головне, щоб слова були щирими.