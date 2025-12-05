Але це не лише час подарунків та радості, а й можливість виконати традиційні дії, які можуть привернути щастя у ваш дім

6 грудня – день, коли українці відзначають День святого Миколая. Але це не лише час подарунків та радості, а й можливість виконати традиційні дії, які можуть привернути щастя у ваш дім. УНІАН розповідає, що варто зробити в День святого Миколая.

Що варто зробити в цей день?

Наші пращури в цей день варили каші та пиво, святили в церкві хліб та зерно, а також запрошували в гості родичів. А селяни кропили святою водою домашню худобу. Дівчата ворожили на суджених та долю. Але деякі традиційні дії можна виконати й зараз.

Приберіть дім заздалегідь.

6 грудня заборонена хатня робота, прибирання та прання. Тому 5 грудня заздалегідь підготуйтеся до свята та наведіть лад у домі. Заздалегідь помийте тарілки та винесіть сміття.

Попросіть вибачення.

Це свято вважається сімейним та добре підходить для примирення. І якщо ви в чомусь завинили перед близькими, то попросіть вибачення та пробачте людині, яка попросить вибачення у вас. Цей день варто провести з рідними або хоча б зателефонувати їм.

Приготуйте «миколайчики».

Головною стравою цього дня вважаються миколайчики – традиційні пряники з медом та прянощами. Вироби можна зробити у формі ялинки або Миколи Чудотворця, прикрасити глазур’ю та роздати дітям.

Зробіть добру справу.

Микола Чудотворець відомий своїми добрими справами, тому в цей день варто зробити хороший вчинок, допомогти знедоленим людям або зробити пожертву на благодійність. За прикметами, зроблене добро в цей день повернеться до людини в потрійному розмірі та не залишиться непоміченим Миколою.

Помоліться.

На саме свято читають молитви на Миколая Чудотворця. І ви можете помолитися як у храмі, так і вдома – головне, щоб слова були щирими.