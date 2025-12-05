фото Freepik

У цей день також існують давні народні традиції та заборони.

День святого Миколая – світле свято, сповнене тепла та подарунків. Але у цей день також існують давні народні традиції та заборони. УНІАН розповідає, що не варто робити 6 грудня. Чого краще уникати в цей день? Уникайте важкої праці, ремонту, прибирання та миття посуду. Не позичайте гроші та речі, інакше весь наступний рік будете в боргах. Якщо йдете в гості, то не варто приходити з порожніми руками. Принесіть хоча б символічний подарунок. У цей день заборонено сваритися, згадувати старі образи та навіть сперечатися через дрібниці. Будь-які конфлікти можуть перерости у справжню ворожнечу.

