Увесь рік будете в боргах: що не варто робити у День святого Миколая
До теми
У цей день також існують давні народні традиції та заборони.
День святого Миколая – світле свято, сповнене тепла та подарунків. Але у цей день також існують давні народні традиції та заборони. УНІАН розповідає, що не варто робити 6 грудня.
Чого краще уникати в цей день?
- Уникайте важкої праці, ремонту, прибирання та миття посуду.
- Не позичайте гроші та речі, інакше весь наступний рік будете в боргах.
- Якщо йдете в гості, то не варто приходити з порожніми руками. Принесіть хоча б символічний подарунок.
- У цей день заборонено сваритися, згадувати старі образи та навіть сперечатися через дрібниці. Будь-які конфлікти можуть перерости у справжню ворожнечу.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter