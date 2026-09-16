У день пам’яті Віри, Надії, Любові та Софії віряни можуть звертатися до святих із молитвами про родинний мир

День пам’яті святих мучениць Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії присвячений християнським чеснотам, материнській любові та духовній стійкості. Для багатьох українок ця дата має особливе значення, адже цього дня свої іменини відзначають жінки з відповідними іменами. УНІАН пише, коли вшановують святих у 2026 році і якою є історія цього дня.

Історія Віри, Надії, Любові та Софії

Згідно з церковним переказом, Софія жила в Римі у II столітті та виховувала трьох дочок – Віру, Надію і Любов. Жінка була християнкою і передала донькам свою віру та переконання.

Імена дівчат були символічними: Віра, Надія та Любов у християнській традиції належать до головних чеснот. Софія ж асоціюється з мудрістю.

За переказом, родина жила за часів правління імператора Адріана, коли християни зазнавали переслідувань. Коли стало відомо про їхню віру, Софію та її дочок заарештували.

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Імператор намагався змусити дівчат зректися християнства, однак вони не погодилися. Після цього сестер катували, а згодом стратили. Найстаршій Вірі, за переказом, було 12 років, Надії – 10, а наймолодшій Любові – 9.

Софія залишилася живою після смерті дочок. Вона поховала їх і кілька днів молилася біля могили, після чого померла. Церква вшановує матір і трьох дочок як святих мучениць.

Коли свято Віри, Надії, Любові та Софії у 2026 році

За новим церковним календарем день пам’яті святих Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії відзначають 17 вересня. У 2026 році ця дата припадає на четвер.

У народній традиції цей день часто сприймали як особливу дату для жінок. Іменини святкують Віра, Надія, Любов і Софія, а рідні та друзі вітають їх із днем ангела.

Що символізують імена святих

Імена чотирьох святих мають глибоке символічне значення:

Віра пов’язана з довірою до Бога та духовною стійкістю;

пов’язана з довірою до Бога та духовною стійкістю; Надія уособлює очікування добра і переконання, що після випробувань настануть кращі часи;

уособлює очікування добра і переконання, що після випробувань настануть кращі часи; Любов символізує щире ставлення до Бога та людей;

символізує щире ставлення до Бога та людей; ім’я Софія походить із грецької мови та означає «мудрість». Тому образ матері трьох дівчат пов’язують не лише з материнством, а й із розважливістю та внутрішньою силою, необхідними для виховання дітей.

На іконах святих зазвичай зображують Софію разом із трьома дочками. Такий образ нагадує про сімейну єдність, жертовність матері та стійкість перед важкими випробуваннями.

Про що моляться святим

У день пам’яті Віри, Надії, Любові та Софії віряни можуть звертатися до святих із молитвами про родинний мир, взаєморозуміння та духовну підтримку.

Святу Софію особливо просять про заступництво за дітей. До святих мучениць звертаються також із проханнями про зміцнення віри, надію у складних обставинах, любов між близькими та допомогу під час життєвих випробувань.