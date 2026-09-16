Важливо, що всі ці обмеження є саме народними віруваннями

День святих Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії у 2026 році в Україні відзначатимуть 17 вересня. Ця дата присвячена пам’яті чотирьох святих мучениць і в народній традиції вважається особливим днем для жінок. З ним пов’язують сімейний добробут, материнську любов, духовну силу та надію на краще. Водночас існує чимало народних уявлень про те, що цього дня можна і чого не варто робити. Більше про це пише Sunny7.

Чи можна працювати у день святих Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії

Церква не встановлює суворої заборони на роботу в день пам’яті святих Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії. Тому, якщо потрібно виконувати свої професійні обов’язки, працювати можна. Так само немає церковної вимоги повністю відмовлятися від прибирання, приготування їжі чи інших необхідних домашніх справ.

Водночас у народній традиції у цей день радили проводити спокійніше й не присвячувати його важкій роботі без нагальної потреби. Особливо це стосувалося жінок, яких закликали відкласти виснажливі домашні справи та більше часу приділити родині, молитві й відпочинку.

Тож сприймати твердження про категоричну заборону працювати цього дня як церковне правило не варто. Якщо робота необхідна, її можна виконувати без побоювань. Головне — не перетворювати святковий день на привід для сварок, конфліктів чи зневаги до його духовного значення.

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Яких народних заборон дотримувалися

Крім традиції відкладати важку роботу, із цим днем пов’язували цілий перелік народних заборон і повір’їв. Вважалося, що 17 вересня не варто починати важливі нові справи. Люди вірили, що започатковане цього дня може завершитися невдало або принести несподівані труднощі.

Не радили також позичати гроші чи речі. За народними уявленнями, разом із позиченим можна було віддати частину власного достатку та добробуту. Тому фінансові питання намагалися перенести на інший день.

Ще одне повір’я стосувалося ранкової роси. Людям не радили ходити по ній босоніж, оскільки вважалося, що разом із вологою від землі можна «забрати» смуток, хвороби або інші негаразди.

Окремі обмеження стосувалися риби. За народними віруваннями, цього дня не їли рибу та не ходили на риболовлю. Порушення такої заборони нібито могло накликати невдачі або неприємності.

Важливо, що всі ці обмеження є саме народними віруваннями. Вони не належать до обов’язкових церковних приписів, тому сучасна людина може сприймати їх як частину культурної та фольклорної традиції, а не як суворі правила.