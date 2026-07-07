Заяву підтримали депутати з різних фракцій

Львівська облрада на засіданні у вівторок, 7 липня, ухвалила заяву про неприпустимість зовнішнього тиску на державну політику України щодо вшанування борців за її незалежність. Заява стала реакцією обласних депутатів на загострення польсько-українських дискусій на історичну тематику.

У заяві, яку підтримали 55 депутатів, наголошується, що формування національної пам'яті, вшанування борців за свободу України та визначення українського пантеону героїв належать виключно до компетенції Української держави та українського народу.

«Жодна іноземна держава, жоден політичний діяч чи зовнішня інституція не мають морального або юридичного права визначати, кого українці повинні шанувати як своїх Героїв. Так само, як Україна не втручається у формування історичної пам'яті інших народів, ми очікуємо такої ж поваги до власного суверенного права», – сказано у заяві.

Депутати підкреслили, що Українська повстанська армія, Організація українських націоналістів та покоління українців, які у різні історичні періоди боролися за незалежність власної держави, є невід'ємною частиною української історії.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

На переконання обласних обранців, складні сторінки спільної історії різних народів повинні залишатися предметом фахових історичних досліджень, наукового діалогу та взаємної поваги.

«Водночас вони не можуть ставати інструментом політичного тиску, міжнародного шантажу чи засобом впливу на сучасні рішення незалежної Української держави», – наголошується в заяві.

Львівська облрада задекларувала свою позицію: «Україна самостійно визначатиме своїх Героїв, берегтиме власну історичну пам'ять та не дозволить нікому ставити під сумнів право Українського народу на власну історію».