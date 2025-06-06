Зниклих безвісти військових та цивільних планують визнати мертвими через два роки після завершення війни

У четвер, 5 червня, народні депутати Верховної Ради України підтримали у першому читанні законопроєкт про встановлення термінів оголошення померлими людей, які зникли безвісти внаслідок війни. Йдеться про військовослужбовців та цивільних, йдеться у картці законопроєкту на сайті Верховної Ради.

За проєкт закону №12451 проголосували 262 депутати, повідомив нардеп від партії «Голос» Ярослав Железняк. Наразі законопроєкт готується до другого читання.

Відповідно до пояснювальної записки до проєкту, автори документа пропонують внести зміни до Цивільного кодексу України, які дозволять врегулювати питання застосування судами статусу померлих внаслідок бойових щодо людей, яких вважають зниклими безвісти. У пояснювальній записці пропонують визнавати померлою людину, яка зникла безвісти у зв’язку з бойовими діями, через два роки після їх завершення.

Водночас законопроєкт передбачає, що суд може оголосити людину померлою до спливу цього терміну – водночас це не може статися раніше ніж через шість місяців після події чи обставин, які загрожували життю зниклих безвісти чи вказують на ймовірну загибель.

«Прийняття закону ... дозволить забезпечити дотримання принципу верховенства права та його складовій – правовій визначеності у порушених питаннях, а також належний захист та реалізацію прав членів сімей фізичних осіб, які пропали безвісти у зв’язку з воєнними діями, збройним конфліктом, в тому числі зниклих безвісти військовослужбовців під час виконання військового обов’язку із захисту Батьківщини», – йдеться у пояснювальній записці.

Нагадаємо, в лютому 2025 року Володимир Зеленський уточнив втрати України у війні, повідомивши, що 45 тис. 100 захисників загинули під час оборони України. Ще десятки тисяч українців, за словами президента, зникли безвісти чи можуть перебувати у полоні.

За даними уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артура Добросердова, станом на травень 2025 року в Реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин перебувають понад 70 тис. військових і цивільних українців, а також іноземців, які на законних підставах перебували в Україні. Серед них – майже 2500 дітей. Розшук ще понад 12 тис. людей вже припинили через те, що їх знайшли, повернули з полону в межах обмінів, звільнили з ув’язнення або тіла яких ідентифікували.