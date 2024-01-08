Український десантник в одному бою спалив чотири російські ББМ

Протитанкіст 79 ОДШБр в одному бою знищив чотири бойові броньовані машини, зірвавши ворожу атаку. Про це 8 січня повідомили Десантно-штурмові війська ЗС України.

Повідомляється, що днями ворог зробив спробу прорвати оборонні порядки Таврійських десантників на Донеччині, кинувши на штурм п’ять одиниць бойової броньованої техніки разом з піхотою.

«У цьому бою особливо відзначився протитанкіст одного з підрозділів бригади – молодший сержант Андрій Г. на позивний “Сєдой”. Влучними пострілами з протитанкового ракетного комплексу “Джавелін” він знищив чотири броньовані машини, зірвавши атаку ворога. Тим самим вправний воїн довів особистий рахунок знищеної ворожої техніки до 22 одиниць», – йдеться в повідомленні.

У підсумку десантники 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ відбили штурм – техніка залишилась горіти у полі, а більшість бійців ворожої піхоти було знищено.