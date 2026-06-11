Хмельницький міськрайонний суд визнав винним у порушенні митних правил директора ТОВ «Магнат Агро Сервіс» Олексія Колкова. За незаконний експорт зерна та цукру керівнику підприємства призначили майже 2,8 млн грн штрафу.

Як йдеться в постанові від 8 червня, Хмельницька митниця під час перевірки експорту товарів за 2022–2025 роки виявила незаконне вивезення за кордон проса та цукру. За даними митників, агропідприємство отримало ліцензії на експорт на підставі документів із неправдивими даними про виробників продукції.

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Суд встановив, що ТОВ «Магнат Агро Сервіс» експортувало майже 794 тонни проса та 22 тонни цукру. Загальна вартість товару становила понад 5,5 млн грн.

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Як зʼясувалося, підприємство не мало господарських відносин із виробниками, зазначеними в митних деклараціях. Це підтвердила відсутність відповідних податкових документів у державних реєстрах. Оскільки на момент експорту Олексій Колков був директором товариства, суд визнав його відповідальним за подання документів і дотримання вимог законодавства.

У суді обвинувачений свою провину не визнав. Він заявив, що не підписував документи від імені підприємства та припустив, що його підпис могли підробити. Таку позицію підтримав адвокат.

Втім суддя Юрій Демʼянов вважав вину директора доведеною. Серед доказів були митні декларації, зовнішньоекономічні контракти, протоколи про порушення митних правил та листування митниці з виробниками продукції. Він визнав Олексія Колкова винним за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України та призначив йому штраф у розмірі 50% вартості товарів, які стали предметом порушення митних правил. Сума стягнення становить 2,79 млн грн. Постанову ще можна оскаржити в апеляційному суді.