Турійський районний суд Волинської області визнав винним директора ТОВ «Мацеїв» Володимира Маркевича у забрудненні земель відходами. Посадовець уклав угоду з прокуратурою про визнання вини та отримав 319,6 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 14 серпня, підприємство «Мацеїв» спеціалізується на виробництві мʼяса, що передбачає забій великої рогатої худоби. За даними слідства, під час роботи цеху утворювалися відходи тваринного походження, які мали належно утилізувати. Однак їх систематично вивозили та скидали на комунальній землі поблизу селища Луків Ковельського району, що призвело до забруднення 9430 м².

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У квітні правоохоронці оглянули ділянку та виявили на поверхні ґрунту відходи тваринного походження. Відібрані зразки показали перевищення допустимого вмісту нітратів та амонію. Збитки внаслідок забруднення навколишнього середовища оцінили в 319,6 тис. грн.

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У суді Володимир Маркевич повністю визнав свою провину та уклав угоду із прокурором.

Суддя Галина Хвіц визнала директора ТОВ «Мацеїв» винним за ч. 1 ст. 239 КК України (забруднення земель відходами, що створило небезпеку для довкілля) та призначила 319,6 тис. грн штрафу. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Додамо, що окремий вирок у цій справі отримав також начальник відділу Луківської селищної ради Анатолій Мартиш. За даними слідства, він знав про забруднення земель, однак не реагував на ситуацію, хоча до його службових обов’язків входив контроль за дотриманням природоохоронного законодавства.

Суд заборонив Мартишу два роки обіймати посади, пов’язані з контролем за дотриманням природоохоронного законодавства.