Турійський районний суд визнав винним начальника відділу Луківської селищної ради Анатолія Мартиша у пособництві в забрудненні земель відходами. Шкоду довкіллю оцінили у 319,6 тис. грн. Чоловік визнав провину та уклав угоду зі слідством. Суд на два роки заборонив йому обіймати посади, пов’язані з контролем за дотриманням природоохоронного законодавства.

Як йдеться у вироку від 6 серпня, обвинувачений знав про роботу ТОВ «Мацеїв», зокрема про забій великої рогатої худоби. Під час роботи цеху утворювалися відходи тваринного походження, які мали утилізувати належним чином.

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За даними слідства, Анатолій Мартиш мав повноваження контролювати дотримання вимог природоохоронного законодавства, однак не реагував на порушення. Він не повідомляв про них компетентні органи, не ініціював перевірок і не вживав заходів для припинення незаконної діяльності.

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Як встановив суд, відходи систематично вивозили та скидали на комунальній землі поблизу Лукова. За даними слідства, це тривало з 14 серпня 2025 року до 27 квітня 2026 року.

Під час огляду території 28 квітня правоохоронці виявили відходи просто на поверхні ґрунту. Аналіз зразків показав перевищення допустимого вмісту нітратів та амонію. Зокрема, концентрація нітратів у різних зразках становила від 374 до 621 мг/кг за допустимого показника 130 мг/кг.

Унаслідок захоронення відходів було забруднено та засмічено 9 430 м2 землі. Збитки довкіллю оцінили у 319,6 тис. грн.

Анатолій Мартиш уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. Суд також врахував, що він раніше не був судимий, позитивно характеризується, щиро розкаявся та активно сприяв розкриттю злочину.

Суддя Галина Хвіц визнала посадовця винним за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 239 (пособництво в забрудненні земель) КК України та призначила два роки заборони обіймати посади, пов’язані з організацією роботи та контролем за дотриманням природоохоронного законодавства. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.