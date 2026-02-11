За інкримінованими статтями посадовцю загрожує до шести років увʼязнення

Правоохоронці підозрюють у зловживанні службовим становищем колишнього керівника підприємства на Рівненщині, що займається утилізацією тваринних відходів. Махінації посадовця призвели до 2,7 млн грн збитків. Про це у середу, 11 лютого, повідомили пресслужби поліції та прокуратури області.

За даними слідства, 56-річний колишній директор філії одного з державних підприємств систематично доручав підлеглим незаконно вивозити та захоронювати тваринні відходи у непризначених для цього місцях. Так, вони забруднили понад пів гектара землі в Рівненському районі. Завдані збитки експерти оцінили майже у 1,5 млн грн.

Окрім цього, у 2024–2025 роках посадовець укладав із приватними компаніями договори на переробку біовідходів за штучно заниженими тарифами. Через такі дії підприємство недоотримало ще 1,2 млн грн.

Як стало відомо ZAXID.NET із власних джерел, йдеться про колишнього керівника Костопільської філії ДП «Укрветсанзавод» Юрія Бурцева. Раніше він фігурував у скандалі через виявлені серед сміття на території заводу рештки лева та інших тварин, яких привезли для захоронення з рівненського зоопарку.

Слідчі повідомили посадовцю про підозру за ч. 1 ст. 239 (забруднення та псування земель відходами, небезпечними для довкілля) та ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем) КК України. Санкція статей передбачає від трьох до шести років позбавлення волі.