Тетяна Бринь керувала лікарнею з 2020 року

Генеральна директорка Хотинської багатопрофільної лікарні Тетяна Бринь замовила чотири експертизи коштом медзакладу, щоб виправдати себе у кримінальному провадженні. Два роки тому медустанова витратила зайвих 312 тис. грн на закупівлях кондиціонерів. Керівниця отримала підозру в розтраті грошей. Щоб виправдити себе, вона замовила аудит за гроші лікарні. Однак правоохоронці вручили їй ще одну підозру за нецільове використання фінансів медустанови. Про це повідомили в NGL.

У 2024 році Хотинська багатопрофільна лікарня за 1,9 млн грн закупила 50 кондиціонерів. Через пів року поліція виявила, що закупівля обійшлася на 312,5 тис. грн дорожче ринкової ціни. Підозру в розтраті бюджетних грошей отримала генеральна директорка Тетяна Бринь. Пізніше посадовиця вийшла на свободу під заставу в 196,8 тис. грн і продовжила керувати лікарнею.

Поки тривало розслідування, Тетяна Бринь замовила аудит та дослідження, які мали б довести правдивість закупівлі кондиціонерів у чотирьох різних експертів. Щоб приховати інформацію про себе, ці послуги начебто замовила лікарня, яка й оплатила послуги. Експертизи обійшлися у 256,5 тис. грн.

Чотири різні експерти дійшли висновку про невинуватість директорки лікарні, тож на підставі їхніх висновків Тетяна Бринь подала у січні цього року клопотання до прокуратури, щоб кримінальну справу проти неї закрили.

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Правоохоронці дослідили доцільність оплати цих експертиз і відкрили ще одне кримінальне провадження проти керівниці лікарні – за розтрату грошей закладу на дослідження у власних інтересах. Наразі Тетяна Бринь підозрюється у двох кримінальних справах за ч. 4 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 8 років.

По першому епізоду із закупівлею кондиціонерів справу вже передали до суду, за другим – слідство ще триває.

Додамо, що Тетяна Бринь керувала Хотинською багатопрофільною лікарнею з 2020 року. Після оголошення другої підозри 25 червня її відсторонили від посади на два місяці.