Директорка Хотинської лікарні замовила 4 експертизи на свою користь за гроші медзакладу
Правоохоронці вручили їй ще одну підозру за нецільове використання фінансів медустанови
Генеральна директорка Хотинської багатопрофільної лікарні Тетяна Бринь замовила чотири експертизи коштом медзакладу, щоб виправдати себе у кримінальному провадженні. Два роки тому медустанова витратила зайвих 312 тис. грн на закупівлях кондиціонерів. Керівниця отримала підозру в розтраті грошей. Щоб виправдити себе, вона замовила аудит за гроші лікарні. Однак правоохоронці вручили їй ще одну підозру за нецільове використання фінансів медустанови. Про це повідомили в NGL.
У 2024 році Хотинська багатопрофільна лікарня за 1,9 млн грн закупила 50 кондиціонерів. Через пів року поліція виявила, що закупівля обійшлася на 312,5 тис. грн дорожче ринкової ціни. Підозру в розтраті бюджетних грошей отримала генеральна директорка Тетяна Бринь. Пізніше посадовиця вийшла на свободу під заставу в 196,8 тис. грн і продовжила керувати лікарнею.
Поки тривало розслідування, Тетяна Бринь замовила аудит та дослідження, які мали б довести правдивість закупівлі кондиціонерів у чотирьох різних експертів. Щоб приховати інформацію про себе, ці послуги начебто замовила лікарня, яка й оплатила послуги. Експертизи обійшлися у 256,5 тис. грн.
Чотири різні експерти дійшли висновку про невинуватість директорки лікарні, тож на підставі їхніх висновків Тетяна Бринь подала у січні цього року клопотання до прокуратури, щоб кримінальну справу проти неї закрили.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
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Правоохоронці дослідили доцільність оплати цих експертиз і відкрили ще одне кримінальне провадження проти керівниці лікарні – за розтрату грошей закладу на дослідження у власних інтересах. Наразі Тетяна Бринь підозрюється у двох кримінальних справах за ч. 4 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 8 років.
По першому епізоду із закупівлею кондиціонерів справу вже передали до суду, за другим – слідство ще триває.
Додамо, що Тетяна Бринь керувала Хотинською багатопрофільною лікарнею з 2020 року. Після оголошення другої підозри 25 червня її відсторонили від посади на два місяці.