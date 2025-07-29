Підозрюваних відсторонять від займаних посад

На Буковині дев’ятьох посадовців підозрюють в махінаціях з продажу зерна, виплаті премій та держзакупівлями. Загалом завдані збитки державі становлять майже 23 млн грн. Серед підозрюваних – директори комунальних підприємств та навчальних закладів.

За даними прокуратури Буковини, виконувач обов’язків директора «Буковинська державна сільськогосподарська дослідна станція» НААН України підозрюється в службовій недбалості. Зокрема, керівник продавав сільгосппродукцію за цінами, нижчими за ринкові. Збитки державі становлять 5,2 млн грн. За даними «Буковинської державної сільськогосподарської дослідної станції», обов’язки керівника наразі виконує Леонід Томаш.

Також правоохоронці викрили директора комунального підприємства Сокирянської міськради на організації незаконного видобутку вапняку та розтраті бюджетних коштів. Збитки оцінено у 5 млн грн. Колишній керівник національного природного парку «Хотинський» виплачував премії та надбавки своїм підлеглим і водночас заволодів частиною цих грошей. Сума збитків – понад 385 тис. грн.

Заступник начальника Львівської філії Центру державного земельного кадастру за підробленими документами розробив технічну документацію, внаслідок чого з комунальної власності незаконно вибули земельні ділянки. Збитки перевищують 10 млн грн.

Голова Чудейської територіальної громади Анатолій Піцул допустив розтрату понад 866 тис. грн бюджетних грошей під час будівництва футбольного майданчика зі штучним покриттям. Також підозрюють депутата Заставнівської міської ради, який тимчасово очолював відділ освіти, культури, молоді та спорту і допустив розтрату понад 280 тис. грн при капітальному ремонті харчоблоку місцевого закладу освіти.

Депутат та генеральний директор КНП «Кіцманська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Володимир Хромюк організував закупівлю настінних кондиціонерів за завищеною вартістю. Збитки – 370 тис. грн.

Директор Глибоцького професійного ліцею Микола Макаревич допустив розтрату понад 320 тис. грн при закупівлі послуг ремонту гуртожитку для розміщення внутрішньо переміщених осіб. Колишній начальник управління Чернівецької ОДА шляхом завищення вартості будівельних робіт з берегоукріплення річки Черемош спричинив збитки на суму понад 430 тис. грн.

Правоохоронці оголосили підозру чиновникам. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі. Загальна сума встановлених збитків у цих кримінальних провадженнях становить майже 23 млн грн. Наразі прокуратура готує клопотання про обрання запобіжних заходів та відсторонення підозрюваних від займаних посад.