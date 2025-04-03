На Буковині правоохоронці викрили викладача одного з університетів у фіктивному оформленні групи інвалідності і отриманні пенсії в розмірі 231 тис. грн. Чоловіку пред’явили підозру в шахрайстві та службовому підроблені. Йому загрожує позбавлення волі до п’яти років.

Під час розслідування поліцейські встановили, що 51-річний буковинець працював в вищому навчальному закладі на посаді доцента кафедри медицини, повідомили в поліції Буковини в четвер, 3 квітня. Буковинець зв’язався зі знайомими, які пообіцяли йому підробити документи про наявність у нього важкої хвороби. Ці документи він хотів використати для того, щоб уникнути призову на військову службу. Наразі поліція ще не встановила організаторів, які займалися виготовленням таких підробних документів. Однак викладачу на основі фіктивних довідок на МСЕК призначили другу групу інвалідності.

«Реалізувавши свій злочинний задум до кінця, підозрюваний звернувся до пенсійного фонду із заявою за призначенням йому пенсії по інвалідності. Відтак, використовуючи фальшиві документи, майже півтора року незаконно отримував бюджетні кошти», – повідомили в поліції Буковини.

Експерти встановили, що 51-річний викладач безпідставно привласнив собі майже 231 тис. грн. Слідчі поліції пред’явили йому підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України, а саме за ч. 3 та 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч. 4 ст. 27 (Види співучасників), ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) та за ч. 1 та 2 ст. 190 (Шахрайство). Розслідування справи завершили і передали до суду. Зловмиснику загрожує до п’яти років ув’язнення. Також він змушений повернути усію пенсію, яку йому безпідставно нарахували.