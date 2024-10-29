Памʼятник російському поету Олександру Пушкіну збудували у 1887-1889 роках на Приморському бульварі в Одесі

Директорка Центру міської історії у Львові Софія Дяк відреагувала на скандал із листом до ЮНЕСКО, в якому вона та низка українських та закордонних культурних діячів просили не зносити пам’ятник російському поету Алєксандру Пушкіну в Одесі. Вона стверджує, що демонтаж пам’ятників у межах деколонізації не був проговорений із містянами, а одеситам потрібен час «на розвиток інфраструктур для дослідження і осмислення». За словами Софії Дяк, лист до ЮНЕСКО є одним зі способів комунікації і коригування імплементації вже ухваленого закону про деколонізацію й відрізняє Україну як демократичну державу від авторитарної.

Як інформував ZAXID.NET, 21 жовтня низка культурних діячів написали листа до ЮНЕСКО з проханням звернутися до президента Володимира Зеленського та зупинити демонтаж памʼятників імперської та радянської доби в Одесі, зокрема, йшлося про пам’ятник російському поету Алєксандру Пушкіну. Серед тих, хто підписав листа до ЮНЕСКО, диригентка зі Львова Оксана Линів та її чоловік Андрій Мурза, випускник ЛНУ імені Івана Франка, антрополог Тарас Федірко, а також засновник і директорка Центру міської історії Гаральд Біндер і Софія Дяк.

Автори листа вважають, що над спадщиною Одеси нависла загроза через рішення Одеської ОВА про демонтаж 19 пам’яток та позбавлення охоронного статусу для інших. Усі вони стосуються імперського чи радянського періоду. На думку авторів листа, більшість визначних памʼяток Одеси збудували в часи Російської імперії, а їх знесення ставить під загрозу значну частину світової спадщини міста. Рішення про демонтаж пам’ятників, зокрема Алєксандру Пушкіну, що розташований на Приморському бульварі в Одесі, автори листа назвали «свавільним» та «авторитарним».

Попри те, що лист спричинив розголос, підписанти публічно досі не коментували своєї позиції. 29 жовтня Софія Дяк надала ZAXID.NET письмове пояснення, чому вирішила підписати відповідний лист до ЮНЕСКО. Зазаглом вона зауважила, що такі рішення, як демонтаж пам’ятників у місті чи перейменування, не можуть ухвалюватись вертикально – від закону до одноосібного рішення обласної адміністрації, а повинні бути проговорені з мешканцями та культорним середовищем.

«Критичне осмислення минулого, особливо спадків кількох імперій минулого та ХХ століття з його радикальними політиками та ідеологіями є важливою частиною не лише професійної роботи істориків, але і суспільних дискусій. Це концептуальна передумова мого підпису під листом. Ми маємо певні приклади в Україні: у Львові процеси перейменування включали не лише численні зустрічі комісії у розширеному форматі, але і залучення зацікавлених середовищ та експертів та рейтингове голосування мешканців. У Одесі цього не відбулося. Натомість була вертикальна дія: від прийнятого закону — до постанови військової адміністрації, але не було партисипативної горизонтальної розмови», – пояснила Софія Дяк.

Історикиня додала, що закон про деколонізацію встановлює чіткі часові межі і таким чином сприяє тому, що міста і регіони не встигають або саботують його виконання, а коли рішення запроваджується з примусу, це матиме негативні наслідки.

«Дуже важливо розбудовувати в Одесі інституційну інфраструктуру, особливо для гуманітарних досліджень. Але це важко, тому що місто так близько до лінії фронту і російська армія так інтенсивно веде обстріл. Отже, знову потрібен час на розвиток інфраструктур для дослідження і осмислення, а не спішити з такими діями як знесення пам’ятників. Тому має сенс заклик про паузу у листі, бо вдумливе осмислення і критичне переосмислення (якщо ми це маємо на увазі під деколонізацією) потребують тривалої роботи, мислиннєвих зусиль, емоційних і матеріальних ресурсів та насамперед багато часу», – додала Софія Дяк, зазначивши, що такі відкриті листи є одним зі способів комунікації і коригування імплементації вже ухваленого закону.

Що відомо про пам’ятник Алєксандру Пушкіну в Одесі

Бронзове погруддя російського письменника і поета Алєксандра Пушкіна збудували 1887-1889 роках на Приморському бульварі в Одесі за гроші місцевих мешканців. За даними біографів, з червня 1823 року по липень 1824 року російський поет жив в Одесі, де написав частину відомого роману у віршах «Євгеній Онєгін».

Місцеві активісти зверталися до мерії Одеси з пропозицією знести памʼятник часів імперської доби ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, однак керівництво міста інгорувало цей запит. У листопаді 2023 року Кабінет міністрів вилучив памʼятник Пушкіну з державного реєстру памʼяток, що дозволило місцевій владі його демонтувати. Утім історико-топонімічна комісія Одеси рекомендувала памʼятник російському поету залишити на місці.

Після ухвалення закону про деколонізацію та закінчення термінів на добровільне перейменування та демонтаж суперечливих об’єктів, повноваження перейшли від громад до ОВА. У вересні 2024 року голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що памʼятник таки демонтують, однак на це потрібне погодження з ЮНЕСКО, оскільки погруддя розташоване в охоронній зоні.