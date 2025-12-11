Олег Забарило зазначив, що його зі шкільних років виключено із військового обліку

Директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради Олег Забарило через суд скасував рішення медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), яка на початку 2025 року позбавила його третьої групи інвалідності. Суд дійшов висновку, що МСЕК провела переоцінку стану Олега Забарила без дотримання необхідних процедур.

Олег Забарило розповів ZAXID.NET, що з дитинства має порушення зору. Ще зі шкільного віку він проходив щорічні огляди та отримував ІІІ групу інвалідності – спочатку на рік, потім на два, інколи з повторним щорічним підтвердженням. Загалом статус людини з інвалідністю він мав упродовж понад 20 років, отримавши його ще на початку 2000-х у віці 14 років.

Однак у січні 2024 року МСЕК провела чергову переоцінку, після якої вирішила, що стан його здоров’я не є підставою для встановлення ІІІ групи інвалідності. При цьому посадовця навіть не запросили на медичний огляд.

Олег Забарило каже, що дізнався про рішення МСЕК вже постфактум: «У березні цього року я отримав письмове рішення Науково-дослідного інституту медико-соціальних експертиз, яким мене без мого залучення, без мого відома і без будь-якого огляду позбавили статусу людини з інвалідністю ІІІ групи», – зазначив він.

За його словами, у рішенні пояснювали, що інвалідність скасовано на підставі «проміжного рішення» 2012 року. Чому інститут опирався саме на нього, Забарилу не повідомили: «Чому це саме було 2012 року, а не, скажімо, 2013 чи 2011, для мене незрозуміло до сьогоднішнього дня», – сказав він.

Після незрозумілого рішення інституту Забарило надіслав офіційний запит із вимогою пояснити причини та підстави позбавлення його інвалідності.

«Я звернувся з запитом до Науково-дослідного інституту медико-соціальних експертиз з проханням обґрунтувати, чому без попередження мене і без залучення мене було прийняте таке рішення, але зрозумілої відповіді не отримав», – розповів він.

Після цього він попросив інститут переглянути рішення – цього разу із його участю та з проведенням огляду. Однак, за словами чиновника, навіть цей запит розглядали з великим запізненням: «Власне, через запізнення всіх можливих термінів, десь через пів року, можливо й більше, прийшла відповідь про те, що вони переглядати свої рішення самостійно не можуть і порекомендували звертатися до суду», – пояснив Забарило.

Після рекомендації інституту звернутися до суду Забарило подав позов і надав усі медичні документи, що стосуються його стану здоров’я. Суд погодився з доводами заявника та скасував рішення інституту.

У рішенні Львівського окружного адміністративного суду від 1 грудня вказано, що МСЕК ухвалила рішення про скасування третьої групи інвалідності Олегу Забарилу без необхідних медичних обстежень та без виклику Забарила на огляд, а висновок про скасування інвалідності базувався на давніх матеріалах, які не містили актуальної інформації про його стан здоров’я. Суддя вказав, що така переоцінка суперечить процедурним вимогам і не може вважатися належно проведеною, тому рішення МСЕК було скасовано як незаконне.

«Суд прийняв рішення скасувати як незаконне рішення Науково-дослідного інституту медико-соціальних експертиз», – каже посадовець.

Попри це справа ще не завершена, адже рішення суду може бути оскаржене. «Є ще потенційна можливість оскарження цього рішення суду, але я готовий далі відстоювати свою позицію», – зазначив Забарило.

Олег Забарило пояснив, що через стан здоров’я його виключили з військового обліку ще при шкільному проходженні медичної комісії.

За словами чиновника, у березні 2022 року, вже після початку повномасштабної війни, він самостійно звернувся до територіального центру комплектування і пройшов повторне обстеження.

«Мене було повторно проліковано і підтверджено статус виключення з військового обліку», – каже Забарило.

При цьому він підтвердив, що міг би оформити бронювання в департаменті, адже міська рада забезпечує бронювання працівників, однак цього не робив: «У мене є можливість забронюватися в департаменті, але я цього не робив. Сьогодні я виключений з військового обліку», – підсумував посадовець.