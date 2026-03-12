Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок Владиславу Войтку за диверсію на залізниці та передачу росіянам інформації про військові обʼєкти. За скоєне йому призначили 15 років і шість місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як йдеться у вироку від 9 березня, обвинувачений у 2024 році почав спілкуватися в телеграмі з трьома невстановленими людьми. Вони пропонували йому гроші за фотографування місць розташування ЗСУ на території Хмельницької області.

У липні–серпні 2024 року чоловік зробив низку світлин біля військових частин у Хмельницькому. Зокрема, він знімав військові автомобілі, казарми та контрольно-пропускні пункти. Отримані зображення надсилав співрозмовникам у телеграмі, що дозволяло ідентифікувати розташування військових об’єктів.

Крім цього, восени 2024 року чоловік погодився за винагороду підпалити об’єкт «Укрзалізниці». Наприкінці серпня він придбав запальну суміш і підготувався до диверсії.

7 вересня 2024 року обвинувачений приїхав до зупинки «Верхня дільниця» поблизу села Березове Хмельницького району. Там він переодягнувся, дістався до релейної шафи через ліс та за допомогою викрутки відчинив її. Перед підпалом чоловік сфотографував обладнання як підтвердження виконання завдання.

Близько 10:50 він облив релейну шафу запальною сумішшю та підпалив її. Пошкоджений об’єкт є частиною системи контролю руху поїздів і належить до інфраструктури АТ «Укрзалізниця». Збитки підприємства склали 36,3 тис. грн.

За виконання диверсії обвинувачений отримав 200 доларів на криптогаманець, які згодом перевів на банківську картку.

У суді чоловік частково визнав провину. Він підтвердив, що фотографував військові об’єкти та підпалив релейну шафу за гроші, однак стверджував, що нібито не знав, що спілкується з представниками російських спецслужб. Також повідомив, що під час підпалу перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Суддя Сергій Наєв визнав Владислава Войтка винним за ч. 2 ст. 113 КК України (диверсія) та ч. 2 ст. 114-2 КК України (поширення інформації про розташування ЗСУ). Йому призначили 15,5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також з нього стягнуть 46 тис. грн процесуальних витрат. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.