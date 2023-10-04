Українські науковці створили «плащі-невидимки» для ЗСУ

Українська платформа для розробки інноваційних рішень в інтересах ЗСУ Brave1 створила «плащ-невидимку», який блокує випромінювання тепла та робить бійців непомітними для ворога. Про це 4 жовтня повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Українці створили суперзахист від російських тепловізорів та дронів з тепловізійними камерами. Плащ блокує випромінювання тепла та робить бійців непомітними для ворога. Наприклад, наших снайперів або групи CCO, які виконують бойові завдання», – йдеться у повідомленні.

На відео, яке поширив Федоров, видно готовий зразок, який пройшов успішні випробування в польових умовах.

Зазначається, що ця розробка компактна та легка – вага до 2,5 кг. Плащ має високу захищеність від дощу та мокрого снігу. Він також не горить і захищає від високих температур.