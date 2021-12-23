Цього року Львів отримає три з 10 куплених нових трамваїв

23 грудня до Львова привезли другий п’ятисекційний трамвай «Електрон». У п’ятницю місто отримає ще одну новинку, загалом за кошти ЄІБ Львів придбав 10 таких трамваїв.

«Сьогодні уночі ще один п’ятисекційний трамвай «Електрон» прибув у депо ЛКП «Львівелетротранс». Це вже другий новенький вагон з нової партії трамваїв для Львова», – повідомили у Facebook концерну «Електрон» вранці 23 грудня.

Керівник міського управління транспорту Орест Олеськів уточнив ZAXID.NET, що третій трамвай привезуть у п’ятницю, 24 грудня.

«Фахівці концерну "Електрон" та "Львівелектротранс" проводять випробування першого трамвая. Це відбувається вночі, коли немає іншого транспорту і людей. Наразі не маємо конкретної дати, коли трамваї виїдуть на лінію з пасажирами, це відбудеться після всіх процедур з випробування», – зазначив Орест Олеськів.

Перший низькопідлоговий трамвай Львів отримав 10 грудня. До кінця цього року ще 1 трамвай передадуть місту, а в першій половині 2022 – ще 7. Електротранспорт купили за кошти Європейського інвестиційного банку завдяки участі Львова в проекті «Міський громадський транспорт України». За цим проектом місто отримало 12 млн євро на закупівлю десяти п’ятисекційних низькопідлогових трамваїв.

Вмісткість таких трамваїв – 265 пасажирів, вони мають кондиціонування салону, енергоефективність, понижений рівень шуму та вібрації, чотири системи безпеки. Їх запустять на маршрут №8.