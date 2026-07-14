Пошукові групи обстежили 562 га лісової та польової місцевості

На Закарпатті тривають пошуки 15-річного хлопця з особливими освітніми потребами, який зник у лісовому масиві неподалік Виноградова.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області у вівторок, 14 липня, напередодні близько 14:00 закарпатець пішов з дому до лісу та не повернувся. До пошуків залучили гірських рятувальників, поліцейських, прикордонників, працівників лісництва та місцевих жителів.

«Упродовж першого дня працювали 45 людей, 8 одиниць техніки та 2 безпілотні літальні апарати. Станом на ранок 14 липня пошукові групи обстежили 562 га лісової та польової місцевості, 35 км лісових доріг і стежок. За допомогою БпЛА додатково перевірено ще 185 га території», – зазначили в ДСНС.

Наразі до пошуків залучили три гірські пошуково-рятувальні відділення, особовий склад пожежно-рятувальної частини, кінолога зі службовим собакою, лісників та правоохоронців. Важкодоступні ділянки обстежують за допомогою спецтехніки та безпілотників.

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Оновлено о 11:50, 14 липня. 15-річного мешканця Виноградова розшукали на виїзді з міста у напрямку села Мала Копаня. Хлопця виявили у покинутому будинку в лісовому масиві приблизно за 2 км від місця проживання. Його знайшли працівник поліції спільно зі співробітником ДСНС. Підліток у задовільному стані.