73-річний житель Мукачівського району зник 6 липня

Рятувальники майже три доби шукали 73-річного жителя Мукачівського району, який зник 6 липня, вирушивши до лісу по гриби.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області у середу, 8 липня, рятувальники обстежили 56 га лісів та полів, 56 км доріг і стежок, а також за допомогою БпЛА оглянули ще 455 га території.

«Сьогодні до пошукової операції залучили гірські пошуково-рятувальні відділення з Ужгорода, Мукачева, села Вишка, селища Усть-Чорна та поліцейських. Від ДСНС залучено 15 рятувальників та 3 одиниці техніки», – розповіли в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, повідомлення про зникнення закарпатця надійшло до служби порятунку 6 липня о 20:08. За словами сина, батько ще зранку вирушив по гриби до лісу поблизу села Стройне у напрямку села Сасівка Мукачівського району, однак додому не повернувся. Зв'язок із ним відсутній, а місце перебування досі невідоме.

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Оновлено о 11:50, 8 липня. У ДСНС повідомили, що зниклий самостійно повернувся додому.

Пенсіонер сам повернувся додому. Фото ДСНС

Після повернення чоловіка оглянули медики, а згодом працівники екстреної медичної допомоги госпіталізували його до Свалявської міської лікарні.