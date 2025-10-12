Чоловік встиг повідомити знайомому, що заблукав

70-річний львів’янин в п’ятницю, 10 жовтня, поїхав по гриби у ліс в Золочівському районі. Пізно вночі він зателефонував до знайомого і повідомив, що заблукав.

Чоловіка шукали півтори доби поліція, кінологи, лісівники та місцеві мешканці, повідомляє пресслужба поліції Львівської області.

Правоохоронці розбили місцевість на квадрати та методично «прочісували» її. Для пошуків використали також дрон.

Знайти заблукалого грибника вдалося лише в неділю, 12 жовтня о 10:00. Знесиленого чоловіка, який дві доби провів у лісі, передали медикам. Зараз він перебуває в лікарні, загрози його життю немає.