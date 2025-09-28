Ще одного заблукалого грибника розшукали і госпіталізували

На Львівщині у лісі рятувальники знайшли тіло зниклого напередодні грибника. Ще одного чоловіка розшукали та госпіталізували до лікарні.

Як повідомили в ДСНС Львівщини, ввечері в суботу, 27 вересня, мешканець села Крушельниця Стрийського району вийшов із дому збирати гриби в лісі і не повернувся. Він не виходив на звʼязок, тож родичі звернулися до рятувальників. Під час пошуків обстежили 5 га лісу та облітали за допомогою безпілотників 7 га територій. Вранці 28 вересня Славська гірська пошуково-рятувальна частина виявила тіло грибника. Причину його смерті встановить поліція.

Крім цього, 27 вересня у лісі поблизу села Лисовичі Стрийського району рятувальники знайшли заблукалого грибника, який також пізно ввечері напередодні вийшов із дому по гриби і не повернувся. Його госпіталізували до Стрийської центральної районної лікарні.