На початку жовтня на території арени обвалилася стеля

Тернопільська обласна військова адміністрація оголосила тендер на охорону центру веслування та водних видів спорту «Водна арена Тернопіль». Про це стало відомо з відповіді на інформаційний запит ZAXID.NET від заступника начальника Тернопільської ОВА Тараса Квача. Тендер на суму майже 1,2 млн грн оприлюднили на сайті Prozorro 26 вересня. Наразі вже визначили переможця – дочірню компанію АК «Нафтогаз України». Наразі очікують на підписання договору.

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Спорткомплекс «Водна арена» досі перебуває на балансі Тернопільської ОВА, хоча Тернопільська міськрада ще у вересні 2025 року проголосувала за передачу об’єкта в комунальну власність. Таке рішення прийняли через непоодинокі випадки вандалізму на арені. Зокрема, влітку 2025-го двоє чоловіків проникли у приміщення, поламали стіни, світильники, викрали бойлер. Поліції вдалося їх оперативно затримати.

Водночас у Тернопільській ОВА розповіли, що наразі передача спорткомплексу в комунальну власність міста – неможлива через досудове розслідування. Додамо, що у 2021 році Тернопільська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо розтрати грошей під час будівництва комплексу. Йшлося про зайве витрачені 160 тис. грн. Підрядник, який будував гідротехнічні споруди веслувального каналу, отримав гроші за начебто проведені роботи, хоча виконав їх лише частково. Розслідування досі триває.

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На початку жовтня цього року жителі міста знову зафіксували пошкодження в будівлі арени. Зокрема, там обвалилася частина стелі, писало видання «Тернополяни». Мешканці запитували, чому ніхто не доглядає за великим комплексом, який поступово руйнується.

У Тернопільській ОВА прокоментували ZAXID.NET, що на утримування та охорону арени у 2025 році витратили понад 51 тис. грн. Ці гроші пішли на монтаж охоронної сигналізації, оплату охорони та електроенергії. За шість місяців 2026 року на ці послуги витратили понад 15 тис. грн. У 2027 році з обласного бюджету планують виділити понад 1 млн грн.

У тендері на сайті Prozorro зазначено, що переможцем стало дочірнє підприємство «Нафтогазбезпека» національної акціонерної компанії «Нафтогаз України». Фірма запропонувала свої послуги за 1,046 млн грн. Наразі угода ще не укладена, триває період підписання договору.

За даними аналітичної системи YouControl, керує дочірнім підприємством Сергій Лисаченко. Видання «Наші гроші» згадувало цю фірму у 2023 році у статті про оренду офісу у скандальному бізнес-центрі на Печерську по $20 за квадрат.

Спорткомплекс «Водна арена» почали будувати у 2017 році. Її звели на руслі річки Серет у західній частині Тернопільського ставу. За інформацією «Суспільного», на будівництво об’єкта витратили понад 101 млн грн. Гроші виділяли з місцевого та державного бюджету протягом 2018–2020 років.