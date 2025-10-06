Підрозділ Касьянова було введено в штат одного з прикордонних загонів у квітні 2024 року

Державна прикордонна служба України пояснила розформування підрозділу аеророзвідки Юрія Касьянова відсутністю результатів у роботі.

У п’ятницю, 3 жовтня, Юрій Касьянов повідомив, що його роту ударних безпілотних комплексів 10-го мобільного загону Державної прикордонної служби України начебто ліквідували за наказом керівника Офісу президента Андрія Єрмака. При цьому Касьянов наголосив, що підрозділ мав хороші успіхи та досягнення у бойовій роботі.

«В ніч проти 3 травня 2023 року ми з ювелірною точністю завдали удару по Кремлю. Хотіли збити прапор імперії, промахнулися на пів метра. З 2022 року наш підрозділ провів сотні успішних операцій, завдав збитків противнику на суму понад пів мільярда доларів. Ми не втратили жодного бійця. Вважаю злочином, диверсією, державною зрадою прийняте Єрмаком рішення ліквідувати наш підрозділ», – написав він на своїй сторінці у фейсбуці.

За словами Касьянова, рік тому вже теж була спроба розігнати підрозділ через хайповий заголовок до його інтерв'ю. Однак тоді нібито лише заблокували його діяльність, зокрема, не призначали людей на посади у підрозділ та не фінансували закупівлю комплектування для дронів.

5 жовтня Касьянов опублікував відеозвернення особового складу підрозділу до командувача Сил безпілотник систем Роберта Бровді та президента Володимира Зеленського. У ньому військові стверджують, що їм не пояснили причини розформування, а натомість прислали списки на переведення людей в різні загони.

Після цього командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді заявив, що перебуває на зв’язку з Касьяновим й шукає рішення конфлікту.

«По загону пана Касьянова маю що сказати, але точно не на публіку. Окрім іншого, щоб бути змістовним, треба розібратись, і на то потрібен час. І пан Касьянов про це знає. Тому що ми з ним вже на звʼязку», – йдеться у повідомленні.

Він також прокоментував питання щодо можливого переходу групи Касьянова до СБС. Бровді наголосив, що це залежить від реальних спроможностей його команди працювати.

Державна прикордонна служба прокоментувала ситуацію та наголосила, що розформування підрозділу відбулося через відсутність результативності під час виконання завдань.

Як відзначає ДПСУ, підрозділ Касьянова було введено в штат одного з прикордонних загонів у квітні 2024 року. Тоді штатна чисельність підрозділу становила понад 40 військовослужбовців, згодом кількість збільшили до 100 бійців. За час існування в складі ДПСУ підрозділом для ураження ворожих цілей застосовано 560 безпілотних комплексів, середня вартість яких становить 252 тис. гривень. Протягом 2025 року було здійснено 12 виїздів, в ході яких використано 299 БпЛА. Також їм забезпечували оренду необхідних приміщень, надавали озброєння та засоби захисту.

Однак за результатами застосування, жодного разу не було підтвердження про ураження визначених військових та військово-промислових об’єктів ворога.

«Рішення про розформування підрозділу викликано саме оцінкою завдань, які виконували військовослужбовці цього підрозділу. Високу результативність своєму підрозділу визначав лише сам Касьянов, проте ніхто інший цього підтвердити не може ні в рядах Державної прикордонної служби України, ні з інших органів військового управління», – зазначив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Він додав, що особовий склад посилить інші бойові підрозділи відомства, виключно за своєю спеціальністю. Вони продовжать службу в підрозділах розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів.

Нагадаємо, 20 вересня 24 військовослужбовці ремонтного батальйону 125 бригади отримали бойове розпорядження про переведення у 218 батальйон. Вони закликали командування утриматись від необдуманих рішень і не відправляти фахівців-ремонтників у стрілецькі роти, погрожуючи у випадку підписання наказу масово піти у СЗЧ.

Після розголосу у медіа львівська 125 окрема важка механізована бригада (раніше ТрО) скасувала наказ про переведення.