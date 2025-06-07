Засідання Дрогобицького осередку НСЖУ відбулося 6 червня

Дрогобицька міськрайонна організація Національної спілки журналістів закликав позбавити письменника Юрія Іздрика Шевченківської через матюки у його віршах. Про це 6 червня повідомив радіоведучий, активіст та член НСЖУ Андрій Юркевич.

Засідання дрогобицького осередку НСЖУ відбулося до Дня журналіста 6 червня. Після привітань присутніх голова осередку Степан Яким зачитав звернення із закликом засудити поета Юрія Іздрика як «ворожого елемента» та ініціювати позбавлення його Шевченківської премії, яку поет отримав у березні 2025 року за збірку віршів «Колекція».

«Яка причина? Бо в його віршах є матюки – Серйозно? Вірші – з матюками. Цього, виявляється, достатньо, щоб виносити на обговорення питання про “ворожість”. Голова осередку обурився, що лауреат такої поважної премії дозволяє собі таке. І запропонував всім присутнім підтримати звернення», – повідомив Андрій Юркевич.

Під час голосування за це звернення лише двоє присутніх проголосували проти – Андрій Юркевич та редактор дрогобицької газети «Майдан» Леонід Гольберг. Після цього, зазначає Андрій Юркевич, він покинув засідання.

Міське радіо «Франкова земля» повідомило, що на засіданні члени дрогобицького осередку провели «конструктивну розмову» й серед іншого розглянули питання про призначення цьогорічної Шевченківської премії у галузі літератури, «змогли подискутувати, висловити свої часом полярні думки».

«У мене було відчуття, ніби я потрапив у театр абсурду. Такий собі 1937-й, тільки без шинелей. Влаштували судилище над поетом за те, що його творчість не вкладається в рамки чийогось “естетичного смаку”. Після цього я вирішив для себе остаточно: я більше не член цього осередку. Не хочу бути частиною структури, яка на повному серйозі ставить питання “чи можна вживати слово на букву х у поезії”, і на підставі цього намагається скасувати людину», – додав Андрій Юркевич.

ZAXID.NET намагався поспілкуватися зі Степаном Якимом щодо причин звернення, які стосуються Юрія Іздрика, однак на момент публікації отримати його коментар не вдалось.

Додамо, що 62-річний івано-франківський поет і письменник Юрій Іздрик отримав Шевченківську премію в номінації «Література» за книгу поезій «Колекція», видану у 2023 році. На премію кандидатуру Іздрика висунуло видавництво Meridian Czernowitz, де вийшла друком його збірка.

До збірки «Колекція» увійшли вибрані вірші Юрія Іздрика, які він раніше публікував у фейсбук. Книга проілюстрована графічними роботами поета з 1990-х років, оригінали яких зберігаються в приватних колекціях.