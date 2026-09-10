Дим після атаки БпЛА на Махачкалу, 10 вересня

У ніч на 10 вересня дрони атакували столицю Дагестану Махачкалу. Унаслідок ударів виникли пожежі в порту та театрі. Про це повідомила влада російського регіону.

Про вибухи в місті очевидці повідомили близько третьої години, однак на той момент повітряної тривоги не було. Зазначалося, що ціллю могли бути нафтові родовища в Каспійському морі.

Виконувач обов’язків голови Дагестану Федір Щукін написав, що внаслідок атаки сталися пожежі в порту Махачкали та в Аварському музично-драматичному театрі ім. Гамзата Цадаси. За його словами, постраждалих немає, а пожежі загасили. Інших подробиць чиновник не повідомив.

Мешканці Махачкали повідомляли, що чули вибухи в районі вулиці Пушкіна, де розташований Аварський музично-драматичний театр імені Гамзата Цадаси.

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Місцеві жителі також оприлюднили відео пожежі на території Махачкалінського морського торгівельного порту.

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Махачкалінський морський торговельний порт є єдиним незамерзаючим глибоководним портом Росії на Каспійському морі. Він працює цілий рік і обслуговує наливні та сухі вантажі. На шести причалах загальною довжиною понад 900 метрів одночасно можна обслуговувати шість суден. У морському торговому порту функціонує власний транспортний флот.

За даними керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, Махачкала – основний порт, через який здійснюється взаємне постачання зброї між Росією та Іраном.

Відстань між Дніпром та Махачкалою на мапі (Візуалізація Андрющенко Time)

Міністерство оборони Росії заявило, що в ніч на 10 вересня російська ППО нібито перехопила та знищила 448 українських безпілотників. За твердженням російського відомства, дрони фіксували над регіонами РФ, анексованим Кримом, Каспійським і Чорним морями.

Українська сторона офіційно атаку на Росію не коментувала.