Вид на Новий Уренгой до та після атаки 9 вересня

У середу, 9 вересня, ударні безпілотники вперше атакували Ямало-Ненецький автономний округ, де розташовані підприємства російської газовидобувної промисловості. У Новому Уренгої «уламки БпЛА» впали на один із промислових об’єктів міста, спричинивши займання. Про це повідомив губернатор регіону Дмитро Артюхов.

За його словами, атаку нібито вдалося відбити, загиблих і постраждалих немає. Розмір і характер збитків встановлюють. На місці працюють екстрені служби.

Повноважний представник президента Росії в Уральському федеральному окрузі Артем Жога уточнив, що ціллю атаки був об’єкт паливно-енергетичного комплексу. За його словами, персонал підприємства завчасно евакуювали. Жога також заявив, що це перша атака безпілотника в арктичній частині Уральського федерального округу.

За даними моніторингових каналів, дрони могли атакувати завод із підготовки газового конденсату до транспортування.

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Згодом українська приватна оборонна компанія Fire Point підтвердила ураження Новоуренгойського заводу з підготовки конденсату до транспорту (ЗПКТ) дронами FP-1.

«Це один із найбільших заводів із підготовки газового конденсату в Росії. Він забезпечує сировиною подальшу переробку, з якої отримують пальне та інші нафтопродукти. Проєктна потужність заводу становить до 19,5 млн тонн сировини на рік», – повідомили в компанії.

Там додали, що уточнюють масштаби пошкоджень на підприємстві.

Новий Уренгой розташований приблизно за 3200 км від кордону з Україною.

Нагадаємо, у ніч на 9 вересня дрони атакували мазутний завод у Новоросійську Краснодарського краю Росії.