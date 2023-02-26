Від удару автобус Mercedes вдарився об обмежувальні бар’єри і перекинувся

Неподалік польсько-українського кордону в Корчові зіткнулися два мікроавтобуси з українцями. Внаслідок ДТП п’ятьох людей госпіталізували.

Як повідомляє RMF24, аварія трапилась у Підкарпатському воєводстві Польщі близько 4 ранку у неділю, 26 лютого, в районі села Заблотце, неподалік від прикордонного пункту пропуску «Корчова». На трасі зіткнулися мікроавтобус Renault Master та Mercedes Sprinter.

«Попередньо водій Renault Master врізався ззаду у Mercedes Sprinter, який їхав попереду, внаслідок чого Mercedes вдарився об обмежувальні бар’єри і перекинувся. П’ятьох пасажирок з обох автобусів госпіталізували», – повідомила речниця місцеворї поліції.

За інформацією медиків швидкої у Перемишлі, в обох автобусах перебувало 12 громадян України. П’ятьох із них госпіталізували, серед них є дитина, загрози їхньому життю немає.

Поліція встановила, що обидва водії були тверезими, причини аварії з’ясовує слідство.