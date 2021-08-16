Поліцейського засудили до 6 місяців арешту, а його спільника – до 4 місяців арешту

На Буковині двох поліцейських засудили за отримання $200 хабара. У лютому 2019 року поліцейський разом із колегою вимагав в жінки хабар за непритягнення до відповідальності жінки, яка користувалася підробленим свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу. Про вирок поліцейським у понеділок, 16 серпня, повідомила Чернівецька обласна прокуратура.

«35-річний інспектор поліції за пособництва свого 33-річного колеги, одержав від громадянки $200 США неправомірної вигоди за уникнення кримінальної відповідальності через використання нібито підробленого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу», – йдеться у повідомленні Чернівецької обласної прокуратури.



Вироком Першотравневого районного суду 35-річного поліцейського засудили до 6 місяців арешту, а його спільника – до 4 місяців арешту. Вирок суду набрав законної сили.