У Хмельницькій області 71-річний молодший науковий співробітник Нетішинського краєзнавчого музею незаконно отримав «карантинні» 8 тисяч гривень від держави. Його засудили до трьох років позбавлення волі з випробувальним терміном на 1 рік, йдеться у відповідній ухвалі Нетішинського міського суду.

Згідно з матеріалами справи, чоловік, який працює в музеї з жовтня 2012 року, під час локдауну, запровадженого у квітні 2021 року, працював і отримував зарплату в повному обсязі, проте вирішив подати заявку на порталі «Дія» і незаконно отримав фінансову допомогу, яка надійшла на його рахунок у травні.

Зрештою, наприкінці липня обвинувачений пішов на угоду зі слідством і визнав свою провину. 6 серпня Нетішинський міський суд засудив його за шахрайство до трьох років в’язниці з випробувальним терміном на 1 рік.

Крім того, суд зобов’язав 71-річного працівника музею періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації і повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Нагадаємо, український уряд за час карантину в 2020 та 2021 роках кілька разів виплачував допомогу найманим працівникам та фізичним особам-підприємцям, які через карантинні обмеження не могли працювати. Розмір такої допомоги становив 8 тис. грн, її могли отримати лише ті, чия робота відповідала певним видам економічної діяльності.