Віньковецький районний суд Хмельницької області визнав винними у перевищенні службових повноважень двох працівників ТЦК, які застосували силу до місцевого жителя. Кожному з військовослужбовців призначили по 17 тис. грн штрафу.

Як йдеться у постанові від 1 червня, інцидент стався 9 травня 2026 року в селищі Віньківці Хмельницького району. За даними слідства, троє працівників ТЦК проводили заходи з оповіщення на вулиці Соборної України поблизу магазину «Аврора».

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Під час перевірки військово-облікових документів між членами групи оповіщення та місцевим жителем виник конфлікт. Чоловік повідомив, що військовослужбовці намагалися витягнути його сина з автомобіля. За його словами, він запропонував самостійно привезти сина до ТЦК для з’ясування обставин можливого порушення правил військового обліку, однак отримав відмову.

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Заявник стверджував, що представники ТЦК поводилися агресивно, використовували нецензурну лексику та погрожували фізичною розправою. Також, за його словами, один із військовослужбовців ударив його в обличчя, а згодом застосував газовий балончик.

Відповідно до довідки КНП «Віньковецька багатопрофільна лікарня», того ж дня чоловік звернувся по медичну допомогу зі скаргами на головний біль, забій носа, печіння в очах і погіршення зору. Медики зафіксували зазначені ушкодження.

Під час розгляду справи суд встановив, що група оповіщення працювала без нагрудних відеореєстраторів. Крім того, один із військовослужбовців перебував у тактичному спорядженні без розпізнавальних знаків, а інші учасники рейду були одягнені в цивільний одяг.

Суддя Мар'яна Мусієнко визнала старшого солдата та головного сержанта ТЦК винними за ч. 2 ст. 172-14 КУпАП (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень в умовах особливого періоду) та призначила кожному штраф у розмірі 17 тис. грн. Також вони мають сплатити по 665 грн судового збору.