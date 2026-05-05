За підпал авто зловмисникам обіцяли 2 тис. доларів

У Чернівцях до трьох років позбавлення волі засудили двох чоловіків, які приїхали на Буковину, щоб підпалити позашляховик Mersedes-Benz GLS450. За даними поліції Буковини, інцидент трапився близько опівночі 11 травня 2024 року на вул. Сімовича 22. У суді обвинувачені розповіли, що за підпал їм обіцяли 2 тис. доларів, однак гроші вони так і не отримали.

Як йдеться у вироку Шевченківського районного суду Чернівців від 15 квітня, двоє чоловіків родом з Дніпра разом вирішили підзаробити. Для цього обвинувачені Дмитро Москвітін та Владислав Шевченко шукали різні оголошення з підробітками на платформі Darknet. Там вони натрапили на пропозицію підробітку з умовою підпалити автомобіль у Чернівцях. За виконання цього завдання їм обіцяли перерахувати 2 тис. доларів на криптогаманець.

У будівельному супермаркеті Чернівців чоловіки придбали легкозаймисту суміш – розчинник для фарб. Того ж дня розшукали автомобіль на одній із вказаних в оголошенні адрес, згодом облили його розчинником і підпалили. Після цього вони відзвітувалися замовнику, однак грошей так і не отримали. У грудні 2024 року поліцейські затримали їх в Дніпрі.

Під час експертизи встановили, що вогонь знищив автомобіль, а розмір збитків становить 1,8 млн грн. У суді чоловіки визнали провину і розкаялися. Суддя врахував, що злочин обвинувачені скоїли за попередньою змовою групою осіб, а майнову шкоду заподіяли в особливо великих розмірах. Двом дніпрянам призначили три роки ув’язнення. Цивільний позов щодо відшкодування вартості пошкодженого авто закрили за заявою цивільного позивача. Суддя призначив обвинуваченим також сплатити 53 тис. грн судових витрат. Вирок суду можна оскаржити в апеляції.