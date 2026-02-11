Підпал чоловіки скоїли у жовтня 2025 року

У Чернівцях двох військовослужбовців засудили до 3,5 років позбавлення волі за підпал автомобіля місцевої підприємиці. Зі слів обвинувачених, замовлення на підпал транспорту вони знайшли в телеграмі. Разом з авто підприємиці згоріла ще одна машина.

За даними поліції Буковини, підприємиця звернулася до правоохоронців у жовтні 2025 року і повідомила, що вночі невідомі підпалили її авто Audi Q5, яке було припарковане на вул. Героїв Майдану, 77А. Поліцейські ретельно оглянули територію, вилучили речові докази, залишки займистих речовин, а також записи з камер відеоспостереження, встановлених поблизу. По гарячих слідах вдалося затримати трьох чоловіків, двоє з яких виявилися причетними до підпалу авто жінки.



Як йдеться у вироку Шевченківського районного суду м. Чернівці від 28 січня, обвинувачені – двоє військовослужбовців, родом з Донецької області. Один з обвинувачених в суді заявив, що він в телеграмі знайшов оголошення про підпал цього конкретного автомобіля – білого Audi Q5 з вказаним номерним знаком. Він не цікавився, для чого це необхідно, і виконав замовлення, бо йому були потрібні гроші. За підпал обіцяли 10 тис. грн. У вчиненому щиро розкаявся. Також обвинувачений повідомив, що наразі він не служить, а самовільно залишив військову частину.

Інший обвинувачений в судовому засіданні також визнав свою вину і просив суворо його не карати, оскільки в нього є мати, яка має інвалідність другої групи. Суд призначив двом чоловікам покарання – 3,5 років ув’язнення. Окрім того, за судові витрати вони мають сплатити 23 тис. грн. На вирок можна подати апеляційну скаргу.