На Буковині працівники нацполіції та СБУ затримали двох іноземців, які на замовлення спецслужб Росії влаштовували підпали адмінбудівель у двох областях. Спочатку чоловіки спалили об’єкт в Чернівецькій області, а потім готували підпал на Прикарпатті. Тепер їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Правоохоронці прослідкували всі дії зловмисників. Спочатку двоє чоловіків за допомогою легкозаймистої суміші знищили адмінбудівлю в одному із районів Чернівецької області, повідомили в СБУ Буковини у вівторок, 9 грудня.

Після успішно виконанного завдання іноземці отримали наступне замовлення. Мали підпалити ще одну будівлю на Прикарпатті. Співробітники СБУ затримали агентів «на гарячому», коли вони проводили дорозвідку поблизу сільради в Івано-Франківській області.

Чоловіки приїхали в Україну і поселилися в Чернівцях

Речниця СБУ Буковини Леся Федоренко розповіла ZAXID.NET, що обоє 27-річних громадян сусідньої країни потрапили в поле зору російської спецслужби, коли перебували ще за межами України.

«Один із них був завербований рашистами у телеграм-каналі, де писав коментарі на підтримку збройної агресії РФ. До співпраці він залучив свого знайомого. Першим завданням було підпалити адміністративну будівлю одного зі старостинських округів Мамаївської ОТГ і таким чином посіяти паніку серед місцевих мешканців. Спочатку фігуранти оселилися в готелі на околиці Чернівців, а вже наступного дня виконали злочинну роботу», – зазначила Леся Федоренко.

Зловмисникам загрожує до 12 років в'язниці

Один із зловмисників зізнався, що основна мета таких підпалів – це розхитування суспільно-політичних настроїв суспільства на заході України.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 258 КК України (терористичний акт, вчинений шляхом підпалу, з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, заподіяння значної майнової шкоди за попередньою змовою групою осіб). Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави, їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.