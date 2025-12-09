Двоє іноземців на замовлення росіян підпалювали адмінбудівлі на заході України
Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі
На Буковині працівники нацполіції та СБУ затримали двох іноземців, які на замовлення спецслужб Росії влаштовували підпали адмінбудівель у двох областях. Спочатку чоловіки спалили об’єкт в Чернівецькій області, а потім готували підпал на Прикарпатті. Тепер їм загрожує до 12 років позбавлення волі.
Правоохоронці прослідкували всі дії зловмисників. Спочатку двоє чоловіків за допомогою легкозаймистої суміші знищили адмінбудівлю в одному із районів Чернівецької області, повідомили в СБУ Буковини у вівторок, 9 грудня.
Після успішно виконанного завдання іноземці отримали наступне замовлення. Мали підпалити ще одну будівлю на Прикарпатті. Співробітники СБУ затримали агентів «на гарячому», коли вони проводили дорозвідку поблизу сільради в Івано-Франківській області.
Чоловіки приїхали в Україну і поселилися в Чернівцях
Речниця СБУ Буковини Леся Федоренко розповіла ZAXID.NET, що обоє 27-річних громадян сусідньої країни потрапили в поле зору російської спецслужби, коли перебували ще за межами України.
«Один із них був завербований рашистами у телеграм-каналі, де писав коментарі на підтримку збройної агресії РФ. До співпраці він залучив свого знайомого. Першим завданням було підпалити адміністративну будівлю одного зі старостинських округів Мамаївської ОТГ і таким чином посіяти паніку серед місцевих мешканців. Спочатку фігуранти оселилися в готелі на околиці Чернівців, а вже наступного дня виконали злочинну роботу», – зазначила Леся Федоренко.
Зловмисникам загрожує до 12 років в'язниці
Один із зловмисників зізнався, що основна мета таких підпалів – це розхитування суспільно-політичних настроїв суспільства на заході України.
Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 258 КК України (терористичний акт, вчинений шляхом підпалу, з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, заподіяння значної майнової шкоди за попередньою змовою групою осіб). Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави, їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.