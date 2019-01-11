Двоє українців загинули в автомобільній аварії у Польщі

Українська родина потрапила у смертельну ДТП поблизу Радома

Внаслідок ДТП у місті Ілжа у центральній частині Польщі загинув 37-річний колишній український журналіст Роман Кисіль разом зі своєю матір’ю. Травми під час аварії дістали його дружина та донька.

Як повідомляє «Укрінформ», разом з журналістом загинула його 60-річна мати, а дружина отримала важкі травми, її госпіталізували до реанімації.

Крім того, в автомобілі була також однорічна дитина, яка перебуває нині на обстеженні у лікарні. Її стан лікарі оцінюють як задовільний.

За попередніми даними, ДТП сталася у результаті лобового зіткнення автомобіля Toyota Романа Кисіля з вантажівкою марки Iveco, водій якої не постраждав.

Загиблий Роман Кисіль, фото з його сторінки в Facebook

Як пише УНІАН, керівниця консульського відділу Посольства України у Польщі Світлана Криса повідомила, що аварія сталася 10 січня о 4:50 ранку на в’їзді у місто Ілжа поблизу Радома. Наразі дипломати надають допомогу постраждалим українцям.

«Наразі я займаюся тим, що відвідую їх (жінку в реанімації та її дитину, - ред.). Вирішується питання про транспортування дружини в іншу лікарню, ближче до Варшави, або, якщо буде можливість, і в саму Варшаву. Ми надали і надаватимемо», – повідомила Світлана Криса.

Зазначається, що загиблий Роман Кисіль раніше працював кореспондентом агенції УНІАН у Польщі, а потім допомагав Польсько-українській фундації співпраці.