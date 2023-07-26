Колишнього голову сільради затримали одразу після отримання грошей

На Хмельниччині судили колишнього голову Кульчаєвецької сільради за зловживання впливом. За 15 тис. грн посадовець мав посприяти, аби депутати сільради проголосували за рішення про виділення земельної ділянки. Свою провину Станіслав Р. так і не визнав, і заявив, що на злочин його провокували. Однак суд визнав його винним у зловживанні впливом та службовому підробленні, і оштрафував на 161 тис. грн.

Як йдеться у вироку Кам'янець-Подільського міськрайонного суду, наприкінці серпня 2020 року до посадовця звернувся учасник АТО з проханням виділити йому земельну ділянку для садівництва. Як встановило слідство, посадовець погодився і вже під час цієї розмови підробив рішення сільради про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення цієї земельної ділянки, за яке депутати сільради начебто проголосували в березні 2019 року. Тоді ж підписав його заднім числом та завірив печаткою.

За версією слідства, посадовець також зобов'язався повпливати на депутатів сільради під час розгляду рішення про передачу цієї земельної ділянки. Зранку 4 вересня чоловік отримав винагороду за своє сприяння у 19,2 тис. грн, після чого його затримали. Зауважимо, що голова сільради мав отримав 15 тис. грн, але атовець з неуважності відрахував більшу суму.

На судовому засіданні, яке відбулося 19 липня, обвинувачений Станіслав Р. своєї провини не визнав. Він стверджував, що атовець був провокатором. За його словами, гроші 4 вересня він взяв для того, аби оплатити виготовлення документації землевпорядною організацією, а собі забирати нічого не планував. Крім того, він додав, що рішення сільради від 2019 року не було підроблене і підписане заднім числом.

Однак цю версію чоловікові не вдалося довести. Зокрема, у суді свідчили колишні депутати, які не змогли пригадати, щоб вони у 2019 році голосували за надання доволу про розробку проекту землеустрою на вказану ділянку.

Суддя Іван Драч визнав екс-посадовця винним у порушенні двох статей ККУ: ч.1 ст. 366 (службове підроблення) та ч.2 ст. 369-2 (зловживання впливом). Сумарно йому призначили 161,5 тис. грн штрафу і заборонили обіймати посади в органах місцевого самоврядування на три роки.

Зауважимо, що вирок поки не набрав законної сили, обвинувачений може подати апеляцію.