Шахта «Бужанська» розташована в місті Нововолинськ

Нововолинський міський суд визнав винним у зловживанні службовим становищем колишнього керівника місцевої шахти «Бужанська» Миколу Стебакова. За незаконне преміювання себе та працівників посадовцю призначили п’ять років тюрми.

Як йдеться у вироку від 26 серпня, у 2012–2014 роках Микола Стебаков, який очолював шахту «Бужанська», видавав накази про преміювання себе та інших працівників. При цьому підприємство систематично не виконувало планові завдання з видобутку та реалізації вугілля, а фактичний фонд оплати праці перевищував розрахунковий.

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За галузевими нормами та колективним договором для таких виплат був потрібен дозвіл власника підприємства. Микола Стебаков його не отримував.

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Суд встановив щонайменше три епізоди незаконного преміювання. Так, у листопаді 2012 року за наказом Стебакова працівникам шахти виплатили 25 099 грн премій за якісну та своєчасну підготовку звітів з охорони праці. З цієї суми 6 061 грн отримав сам директор.

У липні 2013 року працівникам підприємства виплатили ще 15 026 грн премій за результатами планової перевірки.

У квітні 2014 року за наказом про преміювання за зразкове виконання посадових обов’язків працівникам виплатили 11 154 грн. Із них 1 906 грн отримав директор.

Суддя Алла Рибас визнала Миколу Стебакова винним за ч. 2 та ч. 3 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та призначила 5 років увʼязнення з позбавленням права протягом трьох років обіймати керівні посади.

Крім того, суд задовольнив цивільний позов ДП «Волиньвугілля» та зобов’язав Стебакова відшкодувати підприємству 51 279 грн завданої шкоди. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.