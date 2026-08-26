Сирський вступив до докторантури Національного університету оборони України

Колишній головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський після звільнення з посади вирішив продовжити службу у війську. Він вступив до докторантури Національного університету оборони України. Про це hromadske повідомило у середу, 26 серпня, з посиланням на джерело з оточення Сирського.

Після звільнення генерал пройшов плановий медичний огляд, за результатами якого його визнали придатним до військової служби. Після цього Сирський вирішив залишитися у складі ЗСУ. Відзначимо, що НУОУ входить до системи Сил оборони України.

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За словами джерела, від переходу на цивільні посади ексголовнокомандувач відмовився. Його подальша діяльність буде пов'язана з аналізом і систематизацією військового досвіду.

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«Від цивільних посад відмовився. Буде займатись напрямком, яким займався все життя – систематизувати та передавати набутий досвід українським та західним військовим», – зазначило джерело.

Наразі Сирський визначається з темою майбутньої дисертації. За даними видання, він обговорює можливі напрями дослідження.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що після зміни військового командування Сирський та також звільнений із посади начальника Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов не залишаться без роботи у війську. Він наголошував, що вони продовжать передавати накопичений бойовий досвід новому командуванню.