Експосадовиці повідомлено про підозру у службовій недбалості

Колишній керівниці секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини повідомили про підозру у службовій недбалості. Про це повідомив Офіс генпрокурора. За даними ZAXID.NET, йдеться про уродженку Львова Наталію Федорович.

Як вказано у повідомленні Офісу генпрокурора за 8 жовтня 2025 року, ще в травні 2021 року посадовиця, діючи всупереч вимогам Бюджетного кодексу України, підписала договір оренди нежитлового приміщення у Києві для потреб працівників секретаріату без належного економічного обґрунтування вартості оренди.

Вартість оренди була завищена удвічі від ринкової. Незважаючи на це, упродовж 2021-2022 років екскерівниця продовжувала підписувати акти приймання-передачі послуг, на підставі яких орендодавцю перерахували понад 3,1 млн грн. Експертизою встановлено завищення вартості орендної плати на понад 1,5 млн грн, внаслідок чого держбюджету заподіяно збитки.

За цим фактом експосадовиці повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними ZAXID.NET, підозру отримала уродженка Львова Наталія Федорович. Протягом 2006-2014 років вона працювала на різних посадах у Львівській міськраді та очолювала Франківську райадміністрацію Львова. Згодом була заступницею міністра соціальної політики та членкинею партії «Свобода», від якої безуспішно балотувалась до Верховної Ради у 2014 році. Із 2020 протягом кількох років була керівницею секретаріату омбудсмена.

У липні 2025 року Наталія Федорович подавала декларацію, як кандидатка на посаду віцепрезидента з адміністративно-господарських питань Києво-Могилянської академії.