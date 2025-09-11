Олег Боршовський очолює Управління архітектури та містобудування Ужгородської міськради з 2016 року

Ужгородський міськрайонний суд готується до розгляду справи головного архітектора міста Олега Боршовського, якого звинувачують у підробці документів на землю, вартістю майже 1 млн грн. Уродженцю Львова, який майже 10 років керує містобудуванням в обласному центрі Закарпаття, загрожує до 6 років ув’язнення.

Хто такий Олег Боршовський?

47-річний керівник Управління архітектури та містобудування Ужгородської міської ради народився у Львові, де здобув спеціальність архітектора, закінчивши Національний університет «Львівська політехніка». Головним архітектором Ужгорода Олега Боршовського призначили у 2016 році. Зробив це новообраний мер Богдан Андріїв (до речі, теж уродженець Львівщини – ред.), залишивши Боршовського на посаді і після свого другого обрання міським головою у 2020 році.

Одразу після призначення на посаду Олег Боршовський поставив собі за мету доопрацювати Генеральний план Ужгорода. У 2023 році фахівці державного проєктного інституту «Діпромісто» розробили зміни до генплану Ужгорода, однак ужгородці на громадських слуханнях відхилили документ, адже помітили, що нове планування обласного центру несе екологічні ризики та дозволить узаконити об’єкти, які вже збудовані в місті. У березні 2025 року мешканці Ужгорода зібрали голоси під петицією за розробку нового генплану міста.

Землю – військовим!

Сесія Ужгородської міської ради 23 липня 2020 року стала чи не найважливішою в історії архітектури Ужгорода. Депутати «пакетом» ухвалили понад два десятки детальних планів територій в різних частинах міста. Розроблені управлінням Олега Боршовського проєкти підтримали майже одноголосно, а після цього взялися за виділення землі.

Під час сесії у 2020 році депутати Ужгородської міськради затвердили два десятки ДПТ

Серед іншого, депутати затвердили відведення земельних ділянок учасникам бойових дій (в тому числі учасникам АТО) та їх родинам. Зокрема, виділили Мирославу Адаму дві земельні ділянки для будівництва та обслуговування будинку по вул. Климента Тімірязєва, що у мікрорайоні «Шахта». Сьогодні тут вже стоїть багатоповерхівка, а щасливі власники квартир навіть створили ОСББ.

Арешт архітектора

Про підозру Олегу Боршовському Офіс генпрокурора повідомив 31 липня.

«Посадовець, намагаючись підвищити фінансову та ринкову привабливість земельної ділянки, умисно підробив висновок про погодження проєкту землеустрою щодо 0,06 га земель. Згодом землю перепродали і на зеленій зоні з’явилася багатоповерхівка», – розповіли правоохоронці, додавши, що сума заподіяної шкоди становить майже 1 млн грн.

На час розслідування, яке проводить поліція, спільно з СБУ і ДБР, Олега Боршовського відсторонили від займаної посади та арештували з можливістю внести 750 тис. грн застави. Чи вніс посадовець заставу, невідомо, однак вже за кілька днів після затримання, архітектора бачили в центрі Ужгорода. Йому інкримінують зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки та службове підроблення (ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 КК України). Санкція статей передбачає до 6 років ув’язнення.

Новий ЖК на зеленій зоні

За матеріалами справи, Боршовського підозрюють у підробці документів для незаконної зміни цільового призначення земельної ділянки по вул. Климента Тімірязєва, яка колись була зеленою зоною у дворі багатоповерхівок.

Ділянку під кадастровим номером 2110100000:39:001:0359 площею 0.1657 га створили з двох ділянок, виділених учаснику бойових дій ужгородськими депутатами у липні 2020 року. У серпні 2023 року управління містобудування та архітектури погодило ЖБК «Біоленд» містобудівні умови на будівництво багатоквартирного будинку по вул. Климента Тімірязєва.

Усі квартири у ЖК Green Side по вул. Климента Тімірязєва вже продані

За неповні два роки 7-поверхівку звела компанія «Хім-каскад», яка належить депутату Ужгородської міської ради та раднику мера Богдана Андріїва Анатолію Ковальському. У 2020 році Ковальський голосував за виділення землі громадянину з посвідченням УБД Мирославу Адаму.

За інформацією сайту новобудов ЛУН, усі квартири у новому ЖК під назвою Green Side по вул. Климента Тімірязєва продані. 7 вересня Ужгородський міськрайонний суд наклав арешт на земельну ділянку під багатоповерхівкою із забороною її відчуження. Вона стане доказом у справі головного архітектора Олега Боршовського, яку суд почне розглядати 24 вересня.