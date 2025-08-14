У суді обвинувачений сказав, що замовляв канабіс для лікування болю в суглобах

Берегівський районний суд визнав колишнього міліціонера, голову зареєстрованої на Дніпропетровщині Первинної профспілки «Правозахисники країни» Сергія Джихура винним у наркоторгівлі та призначив йому 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Його спільники, які співпрацювали зі слідством, отримали умовні терміни.

Вирок винесли 5 серпня. Йдеться про міжрегіональний канал постачання канабісу для продажу на Закарпатті, викритий правоохоронцями у липні 2024 року. Організатором каналу виявився 41-річний Сергій Джихур – мешканець Дніпропетровщини, який після початку повномасштабного вторгнення РФ переїхав на Закарпаття. До злочинної діяльності залучив ще двох спільників, які «Новою поштою» систематично надсилали наркотичні речовини на Закарпаття. Оперативники затримали Сергія Джихура у селі Косонь Берегівського району одразу після отримання чергової партії наркотиків, а його спільників – у Дніпропетровській області.

Під час судового засідання голова профспілки не визнав свої вини і сказав, що замовляв канабіс для власного вжитку, щоб лікувати біль у суглобах.

«Твердження обвинуваченого про особисте вживання суперечать фактичним обставинам і доказам. Придбання понад 152,3 г канабісу у розфасованому вигляді, із залученням двох осіб і поштового сервісу, не може розцінюватися як вживання для особистих потреб. Така змова виявилась у системному, регулярному характері взаємодії між учасниками, налагодженому механізмі пересилання наркотичних засобів та наступному їх переміщенні та зберіганні з метою реалізації», – йдеться у вироку суду.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Іван Ільтьо визнав Сергія Джихура винним у наркоторгівлі та призначив йому 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Як повідомили у поліції Закарпатської області 14 серпня, двом його спільникам, які уклали угоди про визнання вини та співпрацювали зі слідством, призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком на 3 роки.