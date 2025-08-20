Правоохоронець тривалий час шантажував чернівчанку

Вищий антикорупційний суд засудив до 7 років позбавлення волі ексначальника слідчого управління поліції Буковини Володимира Митринюка. Його визнали винним у підбуренні до хабарництва та шахрайстві, повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Екскерівник вимагав 40 тис. євро в буковинки за те, що не притягне її до кримінальної відповідальності.

В пресслужбі САП не називають імені та прізвища екскерівника слідчого управління, однак за інформацією «Слово і діло», йдеться саме про Володимира Митринюка, справу якого призначили до розгляду у березні 2024 року.

Начальника слідчого відділення Чернівецького районного управління поліції викрили на вимаганні в липні 2023 року. Поліцейського під час передачі другої частини хабаря в розмірі 30 тис. євро затримали працівники СБУ та прокуратури. Під час розслідування працівники ДБР та СБУ встановили, що Володимир Митринюк тривалий час шантажував і вимагав в буковинки гроші за закриття кримінального провадження проти неї. За свої послуги чоловік запросив 40 тис. євро. Частину в розмірі 10 тис. євро потерпіла віддала йому раніше. Проте поліцейський наполягав, що для того, щоб закрити кримінальне провадження проти жінки і не притягувати її до відповідальності, йому необхідно ще додатково 30 тис. євро. Тоді жінка звернулася до Державного бюро розслідувань. Після оголошення йому підозри справу передали в суд.

«19 серпня 2025 року колегія суддів ВАКС оголосила вирок колишньому начальнику структурного підрозділу поліції ГУНП в Чернівецькій області. Вироком суду колишнього посадовця Нацполіції визнано винуватим у вчиненні злочинів та призначено остаточне покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна», – повідомили в САП.

У прокуратурі додали, що на обвинуваченого поклали обов'язки не відлучатися з Чернівецького району без дозволу суду та здати на зберігання закордонні паспорти, носити електронний браслет. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу